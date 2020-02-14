Вердер - Бавария 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|9
|нп
|Кеке Топп
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Ленарт Карл
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Хорст Штеффен
|Венсан Компани
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|6 : 1
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|16.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13