00:23 ()
Онлайн трансляции
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Свернуть список

Вердер - Бавария 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
14 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вердер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Бавария, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Бавария
Мюнхен
30ГерманияврМио Бакхаус
32АвстриязщМарко Фридль
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
31ГерманиязщКарим Кулибали
22АргентиназщХулиан Малатини
27ГерманиязщФеликс Агу
20АвстрияпзРомано Шмид
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
11ГерманиянпДжастин Нджинма
9ГерманиянпКеке Топп
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщЖонатан Та
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстриязщКонрад Лаймер
3Южная КореязщКим Мин Джэ
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзЛенарт Карл
10ГерманияпзДжамал Мусиала
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБавария4 : 0Вердер
07.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБавария3 : 0Вердер
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 5Бавария
21.01.2024Германия - Бундеслига18-й турБавария0 : 1Вердер
18.08.2023Германия - Бундеслига1-й турВердер0 : 4Бавария
06.05.2023Германия — Бундеслига31-й турВердер1 : 2Бавария
08.11.2022Германия — Бундеслига14-й турБавария6 : 1Вердер
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турВердер1 : 3Бавария
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турБавария1 : 1Вердер
16.06.2020Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 1Бавария
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 0Вердер
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турВердер1 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й турВердер0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 0Вердер
16.01.2026Германия — Бундеслига18-й турВердер3 : 3
11.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБавария2 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турБавария5 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 2Бавария
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 2Бавария
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБавария1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Бундеслиги: «Вердер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close