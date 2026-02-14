Финляндия - Италия 14 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Италия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Италия
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Юкка Ялонен
История личных встреч
27.05.2021
ЧМ-2021
Группа B
3 : 0
05.05.2007
ЧМ-2007
Группа E. 2-й тур
0 : 3
13.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
4 : 1
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
4 : 1
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 4 ОТ
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 1
13.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
2 : 3
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
5 : 2
23.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
5 : 2
21.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
1 : 3
20.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
9 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Финляндия — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
