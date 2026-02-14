00:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Свернуть список

Финляндия - Италия 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
14 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Финляндия
Италия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Италия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Италия
Главные тренеры
Финляндия Антти Пеннанен
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Финляндия3 : 0Италия
05.05.2007 ЧМ-2007 Группа E. 2-й тур Италия0 : 3Финляндия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Финляндия4 : 1
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Финляндия
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 4 ОТФинляндия
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия2 : 4
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 1Финляндия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Италия2 : 3
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 2Италия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Италия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 3
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 9 : 4Италия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Финляндия — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия26
2 Финляндия23
3 Швеция23
4 Италия20
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Германия13
3 Дания10
4 Латвия10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close