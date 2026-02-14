00:26 ()
Заглембе Л - Ракув 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 18:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
14 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Заглембе Л
Ракув

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Ракув, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1Заглембе Л
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Заглембе Л0 : 2Ракув
22.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув5 : 1Заглембе Л
04.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Заглембе Л2 : 0Ракув
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Ракув5 : 0Заглембе Л
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1Заглембе Л
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Заглембе Л1 : 0Ракув
27.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ракув4 : 0Заглембе Л
21.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1Заглембе Л
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л2 : 1
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 0
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ракув0 : 0
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Ракув
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ракув
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1Заглембе Л
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ракув1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 Радомяк2027
10 Пяст2026
11 ГКС Катовице1926
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

