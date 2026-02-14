Заглембе Л - Ракув 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Ракув, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|5 : 1
|04.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|4 : 0
|21.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|19
|35
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|20
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|20
|30
|7
|Корона
|21
|30
|8
|Лех П
|20
|29
|9
|Радомяк
|20
|27
|10
|Пяст
|20
|26
|11
|ГКС Катовице
|19
|26
|12
|Лехия
|20
|24
|13
|Мотор
|20
|24
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Легия
|20
|20