Хоффенхайм - Фрайбург 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|2
|зщ
|Робин Гранач
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|29
|пз
|Филипп Трой
|14
|пз
|Юито Судзуки
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|Кристиан Ильцер
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|20.01.2024
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|10.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13