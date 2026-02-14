00:23 ()
Хоффенхайм - Фрайбург 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Хоффенхайм
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
2ЧехиязщРобин Гранач
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
27ХорватияпзАндрей Крамарич
7КосовопзЛеон Авдуллаху
6ГерманияпзГриша Прёмель
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
11КосовопзФисник Аслани
18НидерландыпзВаутер Бюргер
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
32ИталияпзВинченцо Грифо
29ГерманияпзФилипп Трой
14ЯпонияпзЮито Судзуки
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияЛарс Фосслер
История личных встреч
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турФрайбург1 : 1Хоффенхайм
19.04.2025Германия — Бундеслига30-й турФрайбург3 : 2Хоффенхайм
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 1Фрайбург
20.01.2024Германия — Бундеслига18-й турФрайбург3 : 2Хоффенхайм
19.08.2023Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм1 : 2Фрайбург
12.03.2023Германия — Бундеслига24-й турФрайбург2 : 1Хоффенхайм
18.09.2022Германия — Бундеслига7-й турХоффенхайм0 : 0Фрайбург
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм3 : 4Фрайбург
19.01.2022Кубок Германии1/8 финалаХоффенхайм1 : 4Фрайбург
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турФрайбург1 : 2Хоффенхайм
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур5 : 1Хоффенхайм
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турХоффенхайм3 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур0 : 2Хоффенхайм
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 3Хоффенхайм
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 0
10.02.2026Кубок Германии1/4 финала1 : 1 4 : 5Фрайбург
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турФрайбург1 : 0
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Фрайбург
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Фрайбург
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й турФрайбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

