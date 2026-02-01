Канада - Швейцария 13 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
Джон Купер
Патрик Фишер
История личных встреч
25.05.2024
ЧМ-2024
1/2 финала
2 : 3 Б
19.05.2024
ЧМ-2024
Группа A
2 : 3
20.05.2023
ЧМ-2023
Группа B
2 : 3
21.05.2022
ЧМ-2022
Группа A
3 : 6
23.05.2019
ЧМ-2019
1/4 финала
3 : 2 ОТ
19.05.2018
ЧМ-2018
1/2 финала
2 : 3
15.02.2018
Олимпийские игры 2018
Группа A. 1-й тур
1 : 5
08.11.2017
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 3
13.05.2017
ЧМ-2017
Группа B
2 : 3 ОТ
10.05.2015
ЧМ-2015
Группа A. 6-й тур
2 : 7
12.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа A
0 : 5
29.12.2025
Кубок Шпенглера
1/4 финала
5 : 1
28.12.2025
Кубок Шпенглера
Spengler Cup Davos — Grp. 2
1 : 4
26.12.2025
Кубок Шпенглера
Spengler Cup Davos — Grp. 2
3 : 2
22.05.2025
ЧМ-2025
1/4 финала
1 : 2
12.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа A
4 : 0
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 4 ОТ
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 5
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 2 Б
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
4 : 0
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
