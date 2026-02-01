22:32 ()
Канада - Швейцария 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
13 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Канада
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
25.05.2024 ЧМ-2024 1/2 финала Канада2 : 3 БШвейцария
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3Канада
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3Швейцария
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада3 : 6Швейцария
23.05.2019 ЧМ-2019 1/4 финала Канада3 : 2 ОТШвейцария
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Канада2 : 3Швейцария
15.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 1-й тур Швейцария1 : 5Канада
08.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария2 : 3Канада
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада2 : 3 ОТШвейцария
10.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 6-й тур Швейцария2 : 7Канада
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 0 : 5Канада
29.12.2025 Кубок Шпенглера 1/4 финала 5 : 1Канада
28.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 Канада1 : 4
26.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 Канада3 : 2
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала Канада1 : 2
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Швейцария4 : 0
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 4 ОТ
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария3 : 5
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 2 БШвейцария
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 0Швейцария
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Франция10
4 Чехия10
Группа B
КомандаИО
1 Швеция13
2 Словакия13
3 Италия10
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

