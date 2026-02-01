Франция - Чехия 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2026 17:40
13 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Чехия, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|
|Йорик Трей
|
|
|
|
|Радим Рулик
|
|
|