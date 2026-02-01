22:32 ()
Свернуть список

Франция - Чехия 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
13 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Франция
Чехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Чехия, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Чехия
Главные тренеры
Франция Йорик Трей
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
13.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Франция0 : 6Чехия
14.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Франция2 : 5Чехия
07.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 4-й тур Чехия5 : 1Франция
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 7-й тур Чехия5 : 4 ОТФранция
09.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. 1-й тур Чехия6 : 2Франция
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 0Франция
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция1 : 3
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Франция0 : 4
16.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 5 : 2Франция
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 1Франция
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A Чехия0 : 5
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 5
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5Чехия
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия3 : 1
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Франция10
4 Чехия10
Группа B
КомандаИО
1 Швеция13
2 Словакия13
3 Италия10
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close