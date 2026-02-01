22:31 ()
Боруссия Д - Майнц 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 21:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
13 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Боруссия Д
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия).

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Майнц
Майнц
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Германия зщ Никлас Зюле
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
8 Германия пз Феликс Нмеча
7 Англия пз Джоб Беллингем
10 Германия пз Юлиан Брандт
14 Германия нп Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
33 Германия вр Даниэль Бац
4 Австрия зщ Стефан Пош
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
21 Германия зщ Данни да Коста
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
26 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
20 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Швейцария Урс Фишер (и.о.)
История личных встреч
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2Боруссия Д
30.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия Д3 : 1Майнц
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц3 : 1Боруссия Д
11.05.2024 Германия — Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 0Боруссия Д
19.12.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия Д1 : 1Майнц
27.05.2023 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023 Германия — Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 3Боруссия Д
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2Боруссия Д
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Боруссия Д3 : 2
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Боруссия Д0 : 2
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3Боруссия Д
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Боруссия Д
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Майнц
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц3 : 1
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Майнц
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Майнц2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

