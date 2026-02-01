Боруссия Д - Майнц 13 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Майнц, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
|33
|вр
|Даниэль Бац
|4
|зщ
|Стефан Пош
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|21
|зщ
|Данни да Коста
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|26
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|20
|нп
|Филлип Тиц
|Нико Ковач
|Урс Фишер (и.о.)
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|19.12.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13