Флуминенсе - Ботафого 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 00:30
13 Февраля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 3-й тур
Флуминенсе
Ботафого

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Ботафого, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
История личных встреч
28.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Флуминенсе2 : 0Ботафого
27.04.2025 Бразилия — Серия А 6-й тур Ботафого2 : 0Флуминенсе
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Флуминенсе0 : 1Ботафого
12.06.2024 Бразилия - Серия А 8-й тур Ботафого1 : 0Флуминенсе
08.10.2023 Бразилия - Серия А 26-й тур Флуминенсе0 : 2Ботафого
21.05.2023 Бразилия - Серия А 7-й тур Ботафого1 : 0Флуминенсе
23.10.2022 Бразилия - Серия А 33-й тур Флуминенсе2 : 2Ботафого
26.06.2022 Бразилия - Серия А 14-й тур Ботафого0 : 1Флуминенсе
25.01.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Флуминенсе2 : 0Ботафого
04.10.2020 Бразилия - Серия А 13-й тур Ботафого1 : 1Флуминенсе
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 1 : 1Флуминенсе
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Флуминенсе2 : 1
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Флуминенсе2 : 0
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 1 : 2Флуминенсе
28.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур Флуминенсе6 : 0
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур 5 : 3Ботафого
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Ботафого4 : 0
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Ботафого4 : 2
05.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 2 : 2Ботафого
30.11.2025 Бразилия — Серия А 36-й тур 2 : 2Ботафого
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ред Булл Брагантино26
2 Палмейрас24
3 Шапекоэнсе24
4 Мирасол24
5 Флуминенсе24
6 Баия24
7 Сан-Паулу24
8 Фламенго34
9 Ботафого23
10 Гремио23
11 Атлетико Паранаэнсе13
12 Коритиба23
13 Витория33
14 Атлетико Минейро21
15 Васко да Гама21
16 Интернасьонал21
17
Зона вылета
Сантос21
18
Зона вылета
Ремо21
19
Зона вылета
Коринтианс10
20
Зона вылета
Крузейро20

