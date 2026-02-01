ГКС Катовице - Легия 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2026 21:30
13 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Легия, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 1
|26.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|19
|35
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|20
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|20
|30
|7
|Лех П
|20
|29
|8
|Корона
|20
|27
|9
|Радомяк
|19
|27
|10
|Пяст
|20
|26
|11
|ГКС Катовице
|19
|26
|12
|Лехия
|20
|24
|13
|Мотор
|20
|24
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Легия
|20
|20