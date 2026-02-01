22:32 ()
Свернуть список

ГКС Катовице - Легия 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 21:30
13 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
ГКС Катовице
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Легия, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Легия3 : 1ГКС Катовице
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур ГКС Катовице1 : 3Легия
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Легия4 : 1ГКС Катовице
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур ГКС Катовице1 : 0
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0ГКС Катовице
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 2Легия
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 2
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Легия4 : 1
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия0 : 1
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Лех П2029
8 Корона2027
9 Радомяк1927
10 Пяст2026
11 ГКС Катовице1926
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close