Олимпиада 2026: Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2026 20:00
Арена: Униполь Форум (Ассаго, Италия)
13 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Милан, Италия. Мужчины. Произвольная программа
18:06
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у мужчин на Олимпиаде-2026 в Италии. Старт запланирован на 21:00 по московскому времени.
