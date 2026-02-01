22:32 ()
Италия - Словакия 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 13:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
13 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Италия
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Словакия, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Словакия
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
Словакия Владимир Орсаг
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 3Словакия
06.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Словакия3 : 2 ОТИталия
17.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 6-й тур Словакия4 : 1Италия
20.12.2013 Универсиада За 5-е место Италия2 : 4Словакия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 5 : 2Италия
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 5 : 2Италия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Италия1 : 3Словакия
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 9 : 4Италия
18.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 1 ОТИталия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 5
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 7 : 0Словакия
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Франция10
4 Чехия10
Группа B
КомандаИО
1 Швеция13
2 Словакия13
3 Италия10
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

