Опубликованы итоги жеребьёвки Лиги наций сезона 2026/27

В Брюсселе успешно завершилась долгожданная процедура жеребьёвки общего этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026-2027 годов. Это важное событие собрало внимание футбольных болельщиков со всей Европы, ведь от результатов жеребьёвки зависело распределение команд по дивизионам и группам. В трёх главных дивизионах - А, В и С - будут играть по 16 национальных сборных, каждая из которых мечтает заявить о себе на европейской арене. Четвёртый дивизион D будет состоять из шести команд, что добавляет дополнительную остроту борьбе за выход в более высокий класс.

Ниже представлено, как распределились сборные по группам в каждом из дивизионов:

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

В дивизионе A собраны ведущие футбольные гранды Европы. Здесь каждый матч будет настоящей битвой, а выход в финальную часть гарантирует новые захватывающие противостояния между сильнейшими сборными континента.

Лига B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

В дивизионе B борьба будет не менее интересной. Здесь есть как крепкие сборные, стремящиеся пробиться в элиту, так и амбициозные аутсайдеры, мечтающие преподнести сенсации. Внимание болельщиков будет приковано к матчам с участием Украины, Польши, Швейцарии и других команд, которые способны показать результативный и зрелищный футбол.

Лига C

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

В Лиге C сборные будут бороться за шанс подняться уровнем выше. Для многих команд участие и победа в группе может стать историческим достижением и мотивировать на дальнейший прогресс.

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

В дивизионе D шесть команд постараются использовать свой шанс проявить себя и сделать шаг к новым победам на международной арене. Эта лига традиционно даёт возможности небольшим футбольным государствам показать свою силу.

Стартовые матчи Лиги наций сезона 2026-2027 запланированы на сентябрь 2026 года. Финальная стадия этого грандиозного турнира пройдёт в период c 9 по 13 июня 2027 года. В течение этого времени лучшие сборные Европы разыграют заветный трофей и определят сильнейшую команду Старого Света, а болельщиков ждут незабываемые футбольные вечера, яркие эмоции и неожиданные сенсации.