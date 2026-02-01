Санта-Клара - Бенфика 13 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Бенфика, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|77
|пз
|Густаво Димараес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|35
|пз
|Sergio Araujo
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|10
|пз
|Габриэл Силва
|70
|нп
|Vinicius
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|Жозе Моуринью
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 5
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 4
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|21
|49
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|21
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5