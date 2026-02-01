22:31 ()
Санта-Клара - Бенфика 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 20:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
13 Февраля 2026 года в 21:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Санта-Клара
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Бенфика, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Бенфика
Лиссабон
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
77 Бразилия пз Густаво Димараес
8 Португалия пз Педру Феррейра
35 Португалия пз Sergio Araujo
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
10 Бразилия пз Габриэл Силва
70 Бразилия нп Vinicius
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
1 Украина вр Анатолий Трубин
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
27 Португалия пз Рафаэл Силва
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1Санта-Клара
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара0 : 1Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1Санта-Клара
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0Санта-Клара
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 3Бенфика
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Санта-Клара0 : 5Бенфика
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика2 : 1Санта-Клара
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Санта-Клара1 : 1Бенфика
23.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Бенфика3 : 4Санта-Клара
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Санта-Клара
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 4
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Санта-Клара
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара0 : 1
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 3 : 3Санта-Клара
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика2 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 0Бенфика
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бенфика4 : 2
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Бенфика4 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2149
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2124
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС215

