Аль-Хиляль - Аль-Иттифак 13 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттифак, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 18:25 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Симоне Индзаги
|Саад Аль-Шехри
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|0 : 5
|11.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.02.2026
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 7-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|0 : 6
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|03.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|28.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|21.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|20
|50
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|20
|49
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|20
|47
|4
|Аль-Кадисия
|20
|44
|5
|Аль-Таавун
|21
|39
|6
|Аль-Иттифак
|20
|35
|7
|Аль-Иттихад
|20
|34
|8
|Неом
|20
|28
|9
|Аль-Халидж
|20
|26
|10
|Аль-Фатех
|20
|24
|11
|Аль-Фейха
|20
|23
|12
|Аль-Хазм
|20
|21
|13
|Аль-Холуд
|20
|19
|14
|Аль-Шабаб
|20
|19
|15
|Дамак
|21
|15
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|20
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|20
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|20
|5