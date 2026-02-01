22:32 ()
Аль-Хиляль - Аль-Иттифак 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 17:25
Стадион: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 26000
13 Февраля 2026 года в 18:25 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Иттифак, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 18:25 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кингдом Арена (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Саудовская Аравия Саад Аль-Шехри
История личных встреч
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Иттифак0 : 5Аль-Хиляль
11.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 27-й тур Аль-Иттифак1 : 1Аль-Хиляль
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттифак
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттифак0 : 2Аль-Хиляль
28.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттифак
09.02.2026 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 7-й тур 0 : 0Аль-Хиляль
05.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 0 : 6Аль-Хиляль
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль0 : 0
29.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 2 : 2Аль-Хиляль
25.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Иттифак2 : 0
03.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Иттифак1 : 0
28.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 4 : 0Аль-Иттифак
24.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Иттифак
21.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Иттифак0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2050
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср2049
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли2047
4 Аль-Кадисия2044
5 Аль-Таавун2139
6 Аль-Иттифак2035
7 Аль-Иттихад2034
8 Неом2028
9 Аль-Халидж2026
10 Аль-Фатех2024
11 Аль-Фейха2023
12 Аль-Хазм2021
13 Аль-Холуд2019
14 Аль-Шабаб2019
15 Дамак2115
16
Зона вылета
Эр-Рияд2012
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2010
18
Зона вылета
Аль-Наджма205

Отзывы и комментарии к матчу

