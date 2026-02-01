22:31 ()
Свернуть список

Монако - Нант 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 22:05
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
13 Февраля 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
16 Швейцария вр Филипп Кён
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Германия зщ Тило Керер
2 Бразилия зщ Вандерсон
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
9 США пз Фоларин Балогун
28 Франция пз Мамаду Кулибали
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
2 Ливия зщ Ali Youssef
18 Франция зщ Фабьен Сентонс
3 Франция зщ Николя Козза
20 Франция пз Реми Кабелла
8 Франция пз Йоанн Лепенан
28 Мали пз Ибраима Сиссоко
66 Франция пз Луи Леру
31 Египет нп Мостафа Мохамед
10 Франция нп Маттис Аблин
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Нант3 : 5Монако
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1Нант
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Нант2 : 2Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0Нант
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3Монако
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 2Монако
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Монако4 : 1Нант
02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Монако1 : 1Нант
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Монако
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 1Монако
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Монако0 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 0Монако
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 1
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 1Нант
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Нант1 : 4
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Нант1 : 2
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Нант1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2151
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2139
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2130
8 Страсбург2130
9 Анже2129
10 Монако2128
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2114
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close