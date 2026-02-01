Монако - Нант 13 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|2
|зщ
|Ali Youssef
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|3
|зщ
|Николя Козза
|20
|пз
|Реми Кабелла
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|28
|пз
|Ибраима Сиссоко
|66
|пз
|Луи Леру
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|10
|нп
|Маттис Аблин
|Себастьен Поконьоли
|Антуан Комбуаре
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|21
|30
|8
|Страсбург
|21
|30
|9
|Анже
|21
|29
|10
|Монако
|21
|28
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13