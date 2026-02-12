Четырежды выигрывавший АПЛ Рахим Стерлинг стал игроком «Фейеноорда»

Дата публикации: 12-02-2026 22:35

Экс-крайний нападающий сборной Англии, а также бывший игрок «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг официально стал футболистом нидерландского клуба «Фейеноорд». О переходе 31-летнего англичанина сообщили представители роттердамской команды на своей официальной странице в социальной сети X. Стерлинг стал свободным агентом после расставания с лондонским «Челси», за который он выступал с лета 2022 года. По ходу текущего сезона Стерлинг ни разу не выходил на поле в составе своей бывшей команды и 28 января «Челси» объявил о его уходе.

В период, когда Стерлинг играл за «Манчестер Сити», он четырежды выигрывал титул чемпиона Английской Премьер-лиги, значительно повысив свою узнаваемость и авторитет в европейском футболе. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент оценивается в 5 миллионов евро. Ожидается, что в составе «Фейеноорда» опытный вингер поможет своей новой команде в борьбе за трофеи и внесет ценный вклад в атакующую линию клуба. Этот переход вызвал интерес среди поклонников футбола и спортивных экспертов, поскольку ранее Стерлинг не выступал в зарубежных чемпионатах, а теперь ему предстоит адаптироваться к новым условиям нидерландской Эредивизи.