Ренн - ПСЖ 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 20:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
13 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ренн
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
50 Франция вр Матис Силистри
36 Гана зщ Алиду Сейду
3 Франция зщ Лилиан Брассье
24 Франция зщ Антони Руо
45 Франция пз Махди Камара
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
70 Франция пз Арно Норден
21 Франция пз Валентин Ронжье
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
7 Швейцария нп Брил Эмболо
39 Россия вр Матвей Сафонов
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Испания Луис Энрике
История личных встреч
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0Ренн
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ренн1 : 4ПСЖ
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ3 : 1Ренн
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0Ренн
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1Ренн
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 3ПСЖ
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ0 : 2Ренн
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн1 : 0ПСЖ
11.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ1 : 0Ренн
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0ПСЖ
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 3 : 1Ренн
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 0Ренн
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 0Ренн
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Ренн0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ5 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2ПСЖ
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСЖ1 : 1
23.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1ПСЖ
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Лиги 1: «Ренн» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2151
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2139
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2130
8 Страсбург2130
9 Анже2129
10 Монако2128
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2114
18
Зона вылета
Метц2113

