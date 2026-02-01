Ренн - ПСЖ 13 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|50
|вр
|Матис Силистри
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|24
|зщ
|Антони Руо
|45
|пз
|Махди Камара
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|70
|пз
|Арно Норден
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|Хабиб Бей
|Луис Энрике
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|21
|30
|8
|Страсбург
|21
|30
|9
|Анже
|21
|29
|10
|Монако
|21
|28
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13