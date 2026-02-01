Эльче - Осасуна 13 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Осасуна, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|21
|зщ
|Лео Петро
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Мартим Нету
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|9
|нп
|Андре Силва
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хави Галан
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|6
|пз
|Лукас Торро
|18
|нп
|Рауль Моро
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|Эдер Сарабия
|Алессио Лиши
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|29.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|22.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 2
|26.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|22
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|23
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16