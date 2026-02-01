22:30 ()
Эльче - Осасуна 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
13 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Эльче
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Осасуна, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Осасуна
Памплона
13 Испания вр Иньяки Пенья
21 Франция зщ Лео Петро
23 Испания зщ Виктор Чуст
6 Испания зщ Педро Бигас
3 Испания зщ Адрия Педроса
14 Испания пз Алейс Фебас
16 Португалия пз Мартим Нету
8 Испания пз Марк Агуадо
11 Испания нп Херман Валера
20 Уругвай нп Альваро Родригес
9 Португалия нп Андре Силва
1 Испания вр Серхио Эррера
24 Испания зщ Алехандро Катена
20 Испания зщ Хави Галан
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
19 Франция зщ Валентин Розье
10 Испания пз Аймар Орос
14 Испания пз Рубен Гарсия
6 Испания пз Лукас Торро
18 Испания нп Рауль Моро
21 Испания нп Виктор Муньос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
25.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Осасуна1 : 1Эльче
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Осасуна2 : 1Эльче
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Эльче1 : 1Осасуна
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 1Осасуна
29.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Осасуна1 : 1Эльче
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Осасуна2 : 0Эльче
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Эльче2 : 2Осасуна
22.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Эльче1 : 2Осасуна
26.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Осасуна1 : 1Эльче
10.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Осасуна0 : 0Эльче
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 3 : 1Эльче
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Эльче1 : 3
23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 3 : 2Эльче
19.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Эльче2 : 2
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 1Эльче
06.02.2026 Испания — Примера 23-й тур 1 : 2Осасуна
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 2
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 3Осасуна
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Осасуна3 : 2
13.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 2 4 : 3Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2245
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2334
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

