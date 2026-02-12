ЦСКА сообщил о трансфере защитника Матеуса Рейса из "Спортинга"

Дата публикации: 12-02-2026 22:35

Московский клуб ЦСКА официально объявил в своем телеграм-канале о подписании центрального защитника Матеуса Рейса, который переходит из португальского "Спортинга". Соглашение с новым игроком рассчитано до июня 2029 года, также предусмотрена возможность продления контракта еще на один сезон.

Матеус Рейс присоединился к "Спортингу" летом 2021 года и за это время стал важным игроком в составе лиссабонцев. В текущем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах. За этот отрезок Рейс отметился двумя результативными передачами. Предыдущий контракт с португальским клубом действовал до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее портал Record сообщал, что ежегодная зарплата 30-летнего футболиста в составе "красно-синих" составит 3,5 миллиона евро за сезон. Это станет одним из самых крупных контрактов среди игроков обороны клуба за последнее время.

После окончания первой части сезона Мир РПЛ ЦСКА имеет в своем активе 36 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Руководство команды надеется, что усиление оборонительной линии в лице опытного защитника поможет улучшить результаты в оставшейся части чемпионата.