Галатасарай - Эюпспор 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
13 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Галатасарай
Эюпспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Эюпспор, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Эюпспор0 : 2Галатасарай
27.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Эюпспор1 : 5Галатасарай
01.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Галатасарай2 : 2Эюпспор
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Галатасарай
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Галатасарай3 : 1
01.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Галатасарай4 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 0Галатасарай
24.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 3Галатасарай
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Эюпспор1 : 2
04.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур 2 : 2Эюпспор
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 3Эюпспор
26.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Эюпспор2 : 2
19.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 1Эюпспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2152
2
Лига чемпионов
Фенербахче2149
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2140
5 Бешикташ2137
6 Истанбул Башакшехир2133
7 Самсунспор2130
8 Газиантеп2128
9 Коджаэлиспор2127
10 Аланьяспор2123
11 Генчлербирлиги2122
12 Ризеспор2120
13 Коньяспор2120
14 Антальяспор2120
15 Эюпспор2118
16
Зона вылета
Касымпаша2116
17
Зона вылета
Кайсериспор2115
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

Отзывы и комментарии к матчу

