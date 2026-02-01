Галатасарай - Эюпспор 13 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Эюпспор, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Окан Бурук
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 5
|01.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|04.02.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|24.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 3
|26.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|21
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|21
|49
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|21
|45
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|21
|40
|5
|Бешикташ
|21
|37
|6
|Истанбул Башакшехир
|21
|33
|7
|Самсунспор
|21
|30
|8
|Газиантеп
|21
|28
|9
|Коджаэлиспор
|21
|27
|10
|Аланьяспор
|21
|23
|11
|Генчлербирлиги
|21
|22
|12
|Ризеспор
|21
|20
|13
|Коньяспор
|21
|20
|14
|Антальяспор
|21
|20
|15
|Эюпспор
|21
|18
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|21
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|21
|15
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|21
|12