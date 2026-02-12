УАФ отреагировала на встречу Шевченко с Инфантино по теме России

Дата публикации: 12-02-2026 22:34

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала встречу президента организации Андрея Шевченко с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которая прошла в рамках конгресса УЕФА.

В официальном заявлении пресс-службы УАФ отмечается, что Андрей Шевченко провёл отдельную беседу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. В ходе встречи обсуждались самые актуальные вопросы, связанные с европейским и международным футболом, а также принципиальная позиция по недопущению возвращения российских команд и официальных лиц к участию в международных футбольных соревнованиях.

Глен Микалеф ранее открыто выражал свою позицию против любой инициативы, направленной на возможную отмену действующих ограничений для команд из России. Андрей Шевченко выразил еврокомиссару признательность за поддержку, которую он оказывает украинскому футболу и в целом украинской спортивной позиции в международных структурах.

Помимо этого, состоялся важный диалог между Андреем Шевченко и Джанни Инфантино. Президент УАФ передал ФИФА однозначную точку зрения украинской стороны, отметив, что любые попытки смягчения или пересмотра наложенных санкций считаются крайне недопустимыми и неприемлемыми. Пресс-служба подчеркнула, что на самом конгрессе УЕФА в Брюсселе вопрос о возвращении сборных и клубов из России в международный футбол вообще не поднимался и не обсуждался.

Ранее Джанни Инфантино заявлял о возможности снятия санкций, утверждая, что отстранение российских команд вызвало ещё больше разочарования и ненависти среди болельщиков и представителей футбольной общественности.

Напоминаем, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия во всех международных турнирах. Это было связано с событиями на территории Украины и продолжается вплоть до настоящего времени, пока футбольная общественность активно обсуждает возможность или невозможность изменений в этой позиции.