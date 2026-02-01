Финляндия - Швеция 13 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Сэм Халлам
История личных встреч
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 4
12.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 2
04.05.2025
Еврохоккейтур
Чешские игры
6 : 2
15.02.2025
Турнир четырёх наций
Турнир четырёх наций
3 : 4 ОТ
09.02.2025
Еврохоккейтур
Хоккейные игры Beijer
1 : 4
14.12.2024
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 0
10.11.2024
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
5 : 4
23.05.2024
ЧМ-2024
1/4 финала
2 : 1 ОТ
05.05.2024
Еврохоккейтур
Чешские игры
3 : 4 Б
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
4 : 1
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 4 ОТ
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 1
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 4
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
5 : 2
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
0 : 5
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 2 Б
09.11.2025
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
2 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
