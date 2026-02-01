22:32 ()
Финляндия - Швеция 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
13 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Финляндия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Швеция, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Швеция
Главные тренеры
Финляндия Антти Пеннанен
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия2 : 4Швеция
09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия2 : 4Швеция
12.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Финляндия1 : 2Швеция
04.05.2025 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция6 : 2Финляндия
15.02.2025 Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций Швеция3 : 4 ОТФинляндия
09.02.2025 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция1 : 4Финляндия
14.12.2024 Еврохоккейтур Швейцарские игры Финляндия3 : 0Швеция
10.11.2024 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Финляндия5 : 4Швеция
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Швеция2 : 1 ОТФинляндия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 БФинляндия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Финляндия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Франция10
4 Чехия10
Группа B
КомандаИО
1 Швеция13
2 Словакия13
3 Италия10
4 Финляндия10
Группа C
КомандаИО
1 США00
2 Германия00
3 Латвия00
4 Дания00

