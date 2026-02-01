Волендам - ПСВ Эйндховен 13 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|14
|зщ
|Арон Мэйерс
|6
|пз
|Алекс Плат
|23
|пз
|Дэйв Квакман
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|77
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|7
|нп
|Озан Кёкчю
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|24
|вр
|Ник Схикс
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|нп
|Иван Перишич
|27
|нп
|Деннис Ман
|Петер Бош
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 5
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|31.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|7 : 1
|19.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16