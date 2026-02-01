22:31 ()
Волендам - ПСВ Эйндховен 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 21:00
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
13 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
Волендам
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - ПСВ Эйндховен, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
14 Нидерланды зщ Арон Мэйерс
6 Нидерланды пз Алекс Плат
23 Нидерланды пз Дэйв Квакман
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
77 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
24 Нидерланды вр Ник Схикс
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия нп Иван Перишич
27 Румыния нп Деннис Ман
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Волендам
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Волендам1 : 5ПСВ Эйндховен
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Волендам
16.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Волендам2 : 3ПСВ Эйндховен
31.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен7 : 1Волендам
19.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала Волендам0 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Волендам0 : 2 ДВПСВ Эйндховен
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2Волендам
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 1 : 0Волендам
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Волендам1 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Волендам
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Волендам2 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Гоу Эхед Иглс2223
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

