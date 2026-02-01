22:31 ()
Тондела - Алверка 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 22:45
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
13 Февраля 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Тондела
Алверка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Алверка, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
10 Ирландия пз Джо Ходж
97 Бразилия пз Клебиньо
2 Бразилия пз Бебету
90 Франция пз Макан Айко
7 Бразилия нп Pedro Henryque
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
31 Бразилия вр Матеус Мендес
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
17 Португалия пз Vasco Moreira
26 Бразилия пз Ралдней
2 Испания нп Набиль Туайзи
20 Бразилия нп Lucas Figueiredo
9 Сербия нп Марко Милованович
10 Португалия нп Шикинью
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Алверка1 : 0Тондела
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 2Тондела
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Тондела0 : 0
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Тондела
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Тондела0 : 1
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Тондела
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 1Алверка
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Алверка1 : 1
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 5 : 0Алверка
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Алверка2 : 1
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Алверка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2149
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2124
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС215

