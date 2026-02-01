Тондела - Алверка 13 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Алверка, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|10
|пз
|Джо Ходж
|97
|пз
|Клебиньо
|2
|пз
|Бебету
|90
|пз
|Макан Айко
|7
|нп
|Pedro Henryque
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|31
|вр
|Матеус Мендес
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|17
|пз
|Vasco Moreira
|26
|пз
|Ралдней
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|20
|нп
|Lucas Figueiredo
|9
|нп
|Марко Милованович
|10
|нп
|Шикинью
|Иву Виейра
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|21
|49
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|21
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5