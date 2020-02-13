22:32 ()
Радомяк - Корона 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 19:00
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
13 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Радомяк
Корона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Корона, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Корона
Кельце
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0Радомяк
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Корона1 : 3Радомяк
20.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк4 : 0Корона
19.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Корона4 : 0Радомяк
22.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Радомяк1 : 1Корона
11.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Корона2 : 1Радомяк
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Радомяк0 : 2Корона
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 0Радомяк
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Радомяк
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Радомяк4 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 4 : 1Радомяк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 2
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 2Корона
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Корона1 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Лех П2029
8 Корона2027
9 Радомяк1927
10 Пяст2026
11 ГКС Катовице1926
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

