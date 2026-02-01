Пиза - Милан 13 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Милан, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|26
|зщ
|Франческо Коппола
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|15
|пз
|Идрисса Туре
|35
|пз
|Фелипе Лойола
|20
|пз
|Михел Эбишер
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|17
|нп
|Рафиу Дуросинми
|16
|вр
|Мик Меньян
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|Массимилиано Аллегри
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|16.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15