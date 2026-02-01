22:31 ()
Пиза - Милан 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2026 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
13 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Пиза
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Милан, которое состоится 13 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Милан
Милан
22 Италия вр Симоне Скуффет
4 Италия зщ Антонио Караччоло
26 Италия зщ Франческо Коппола
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
15 Германия пз Идрисса Туре
35 Чили пз Фелипе Лойола
20 Швейцария пз Михел Эбишер
32 Италия пз Стефано Морео
10 Франция пз Маттео Трамони
17 нп Рафиу Дуросинми
16 Франция вр Мик Меньян
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
24 Швейцария зщ Закари Атекаме
46 Италия зщ Маттео Габбиа
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
18 Франция нп Кристофер Нкунку
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Швеция Оскар Хильемарк
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
24.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Милан2 : 2Пиза
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Пиза
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Пиза1 : 3
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 6 : 2Пиза
16.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Пиза1 : 1
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Пиза
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 3Милан
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Милан
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Милан1 : 0
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 3Милан
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

