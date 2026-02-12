Энрике прокомментировал ситуацию с вратарями ПСЖ перед игрой против «Ренна»

Дата публикации: 12-02-2026 22:36

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своим мнением о вратарях клуба накануне встречи 22-го тура французской Лиги 1 против «Ренна».

— Я ценю возможность развиваться и работать вместе с футболистами, которых выбираю для основной обоймы. Это не какой-то строгий план — мы должны продолжать делать то, что считаем наиболее полезным и эффективным для команды, действуя как сплочённый тренерский штаб. В течение сезона многое меняется — состав зависит от травм, формы игроков, а также моих собственных решений. Наша задача — быть открытыми к совершенствованию командной игры. У нас нет строгой иерархии, никто не закреплён навечно как первый, второй или третий вратарь. Каждый футболист получает шанс проявить себя, и я всегда нацелен на то, чтобы сделать коллектив сильнее, — приводит слова Луиса Энрике издание RMC Sport.

На данный момент, по итогам 21 проведённого матча национального первенства, «ПСЖ» занимает первую позицию в турнирной таблице, имея на своём счету 51 очко. В свою очередь, «Ренн» набрал 31 балл и в настоящий момент располагается на шестом месте. Предстоящая встреча обещает быть интересной и может повлиять на распределение позиций в верхней части таблицы.