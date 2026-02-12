00:57 ()
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после обсуждения высказываний Рэтклиффа о мигрантах

Дата публикации: 12-02-2026 22:38

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением на своём сайте в ответ на заявления совладельца клуба Джима Рэтклиффа, который недавно прокомментировал экономическую ситуацию в Великобритании и упомянул, что в стране много иммигрантов. Ранее некоторые СМИ сообщили, что другие руководители «манкунианцев» были возмущены словами Рэтклиффа и посчитали их противоречащими ценностям клуба.

В заявлении «Манчестер Юнайтед» подчёркивается, что клуб гордится своей открытостью и гостеприимством. В команде играют футболисты разных национальностей, работают сотрудники с самого разного бэкграунда, а поддерживают клуб миллионы болельщиков по всему миру. Всё это отражает историю Манчестера - города, который всегда был местом, объединяющим самых разных людей со всего света и дающим им возможность почувствовать себя как дома.

С 2016 года клуб реализует специальную инициативу в поддержку равенства, разнообразия и инклюзивности и продолжает следовать этим принципам. Также подчёркивается, что эти ценности закреплены не только в клубных регламентах, но и в самой культуре «красных дьяволов». Манчестер Юнайтед подтверждает полную приверженность этим идеалам и обещает их дальнейшее развитие.

