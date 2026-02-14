Париж - Ланс 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ланс, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Кевин Трапп
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|6
|зщ
|Отавио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|7
|пз
|Алимами Гори
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|21
|пз
|Максим Лопес
|27
|пз
|Мозес Саймон
|17
|пз
|Адама Камара
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|27
|зщ
|Артур Масуаку
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|10
|нп
|Флорьян Товен
|Стефан Жийи
|Пьер Саж
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|02.03.2020
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|0 : 2
|28.09.2019
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 1 4 : 5
|03.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 0
|28.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 0
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 36-й тур
|1 : 0
|08.12.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 18-й тур
|2 : 2
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|29.04.2016
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Тулуза
|21
|30
|8
|Страсбург
|21
|30
|9
|Анже
|21
|29
|10
|Монако
|21
|28
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13