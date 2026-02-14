00:24 ()
Париж - Ланс 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 22:05
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
14 Февраля 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Париж
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ланс, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Ланс
Ланс
35 Германия вр Кевин Трапп
15 Франция зщ Тимоте Колодзейчак
6 Бразилия зщ Отавио
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
19 Франция зщ Ноа Санги
7 Франция пз Алимами Гори
10 Алжир пз Илан Кеббаль
21 Франция пз Максим Лопес
27 Нигерия пз Мозес Саймон
17 Франция пз Адама Камара
36 Италия нп Чиро Иммобиле
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
23 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
14 Франция зщ Матьё Юдоль
27 ДР Конго зщ Артур Масуаку
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
22 Франция нп Уэсли Саид
11 Франция нп Одсонн Эдуар
10 Франция нп Флорьян Товен
Главные тренеры
Франция Стефан Жийи
Франция Пьер Саж
История личных встреч
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ланс2 : 1Париж
02.03.2020 Франция - Лига 2 27-й тур Париж0 : 2Ланс
28.09.2019 Франция - Лига 2 9-й тур Ланс2 : 1Париж
21.05.2019 Франция - Лига 2 1-й тур Париж1 : 1 4 : 5Ланс
03.03.2019 Франция - Лига 2 27-й тур Париж2 : 0Ланс
28.09.2018 Франция - Лига 2 9-й тур Ланс0 : 0Париж
30.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 36-й тур Ланс1 : 0Париж
08.12.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 18-й тур Париж2 : 2Ланс
23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс0 : 0 6 : 7Париж
29.04.2016 Франция - Лига 2 36-й тур Ланс0 : 1Париж
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Париж
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 0Париж
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Париж2 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Париж0 : 0
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2Париж
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Ланс3 : 1
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 4Ланс
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 1Ланс
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2139
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Тулуза2130
8 Страсбург2130
9 Анже2129
10 Монако2128
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2114
18
Зона вылета
Метц2113

