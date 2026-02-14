00:26 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Германия - Латвия 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 13:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
14 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
Германия
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Латвия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Латвия
Главные тренеры
Германия Харольд Крайс
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Германия8 : 1Латвия
01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B Германия2 : 1Латвия
12.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Латвия3 : 1Германия
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Германия4 : 3 БЛатвия
08.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 5-й тур Германия2 : 1Латвия
11.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 2-й тур Германия3 : 2Латвия
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 6-й тур Германия2 : 0Латвия
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 2-й тур Германия2 : 3Латвия
13.05.2008 ЧМ-2008 Группа F. 3-й тур Латвия3 : 5Германия
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Германия3 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия1 : 2 Б
19.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Германия0 : 5
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 6 : 3Германия
15.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 5 : 1Германия
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C Латвия1 : 5
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия1 : 6
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 5Латвия
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 1Латвия
14.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Латвия0 : 6
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Германия — Латвия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия26
2 Финляндия23
3 Швеция23
4 Италия20
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Германия13
3 Дания10
4 Латвия10

Отзывы и комментарии к матчу

