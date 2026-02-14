Германия - Латвия 14 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Латвия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Латвия
Главные тренеры
Харольд Крайс
Харийс Витолиньш
История личных встреч
15.05.2024
ЧМ-2024
Группа B
8 : 1
01.06.2021
ЧМ-2021
Группа B
2 : 1
12.05.2018
ЧМ-2018
Группа B
3 : 1
16.05.2017
ЧМ-2017
Группа A
4 : 3 Б
08.05.2015
ЧМ-2015
Группа A. 5-й тур
2 : 1
11.05.2014
ЧМ-2014
Группа B. 2-й тур
3 : 2
11.05.2013
ЧМ-2013
Группа B. 6-й тур
2 : 0
06.05.2012
ЧМ-2012
Группа B. 2-й тур
2 : 3
13.05.2008
ЧМ-2008
Группа F. 3-й тур
3 : 5
12.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа C
3 : 1
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
1 : 2 Б
19.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
0 : 5
17.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
6 : 3
15.05.2025
ЧМ-2025
Группа B
5 : 1
12.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа C
1 : 5
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 6
18.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 5
17.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
2 : 1
14.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
0 : 6
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Германия — Латвия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
