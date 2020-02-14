00:25 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Каза Пия - Арока 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
14 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Каза Пия
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Арока, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Арока
Арока
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Ангола зщ Kaly
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
80 Гана пз Лоуренс Офори
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
21 Португалия нп Тьягу Мораиш
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
15 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Хосе Фонтан
25 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
22 Нидерланды пз Espen van Ee
21 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 2Каза Пия
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Каза Пия
20.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия3 : 1Арока
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 1Каза Пия
25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Арока2 : 0Каза Пия
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Каза Пия0 : 0Арока
09.05.2021 Португалия - Сегунда 32-й тур Арока2 : 1Каза Пия
10.01.2021 Португалия - Сегунда 15-й тур Каза Пия1 : 1Арока
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Каза Пия
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия2 : 1
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 3
16.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 0Каза Пия
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Каза Пия
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 3Арока
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 2
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Арока
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2149
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2124
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС215

Отзывы и комментарии к матчу

