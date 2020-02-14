Каза Пия - Арока 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Арока, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Kaly
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|21
|нп
|Тьягу Мораиш
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|25
|зщ
|Бас Кюйперс
|22
|пз
|Espen van Ee
|21
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|Жоау Перейра
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|16.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|21
|49
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|21
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5