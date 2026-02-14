00:26 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
США - Дания 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
14 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
США
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Дания, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Дания
Главные тренеры
США Майк Салливан
Швеция Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
09.05.2025 ЧМ-2025 Группа B Дания0 : 5США
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США3 : 0Дания
18.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания1 : 7США
05.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Дания0 : 4США
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США7 : 2Дания
08.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 5-й тур США1 : 0Дания
10.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 2-й тур США1 : 2 ОТДания
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5США
25.05.2025 ЧМ-2025 Финал 0 : 1 ОТСША
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 2 : 6США
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала США5 : 2
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 2 : 5США
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 1Дания
25.05.2025 ЧМ-2025 За 3-е место 6 : 2Дания
24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 7 : 0Дания
22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала 1 : 2Дания
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 1 : 2 БДания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия26
2 Финляндия23
3 Швеция23
4 Италия20
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Германия13
3 Дания10
4 Латвия10

Отзывы и комментарии к матчу

