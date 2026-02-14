00:23 ()
Онлайн трансляции
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Марсель - Страсбург 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 18:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
14 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
32 Аргентина зщ Факундо Медина
33 Италия зщ Эмерсон
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
27 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
11 Англия пз Итан Нванери
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
22 США нп Тимоти Веа
9 Франция нп Амин Гуири
39 Бельгия вр Майк Пендерс
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
3 Англия пз Бен Чилуэлл
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
32 Аргентина пз Валентин Барко
42 Кот-д'Ивуар пз Абдул Уаттара
7 Бельгия нп Диегу Морейра
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 2Марсель
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0Марсель
12.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Марсель1 : 1Страсбург
25.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург1 : 1Марсель
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель2 : 2Страсбург
29.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Страсбург2 : 2Марсель
21.05.2022 Франция - Лига 1 38-й тур Марсель4 : 0Страсбург
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург0 : 2Марсель
30.04.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Марсель1 : 1Страсбург
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 5 : 0Марсель
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 0
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Марсель
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Марсель
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 1Страсбург
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург3 : 1
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 4Страсбург
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Страсбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2139
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Тулуза2130
8 Страсбург2130
9 Анже2129
10 Монако2128
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2114
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

