Марсель - Страсбург 14 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|32
|зщ
|Факундо Медина
|33
|зщ
|Эмерсон
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|11
|пз
|Итан Нванери
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Амин Гуири
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|Роберто де Дзерби
|Гари О'Нил
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|12.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Тулуза
|21
|30
|8
|Страсбург
|21
|30
|9
|Анже
|21
|29
|10
|Монако
|21
|28
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13