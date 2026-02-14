00:22 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Комо - Фиорентина 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
14 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Комо
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Фиорентина, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Фиорентина
Флоренция
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
20 Хорватия пз Мартин Батурина
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
7 Испания нп Альваро Мората
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
21 Германия зщ Робин Госенс
8 Италия пз Роландо Мандрагора
44 Италия пз Николо Фаджоли
4 Италия пз Марко Брешианини
19 Израиль нп Манор Соломон
20 Италия нп Мойзе Кин
17 Англия нп Джек Харрисон
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 3Комо
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Фиорентина1 : 2Комо
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2Комо
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Комо0 : 2Фиорентина
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Комо
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Комо0 : 0
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 3Комо
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Комо6 : 0
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 3Комо
07.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Фиорентина2 : 2
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Фиорентина
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 3Комо
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Фиорентина1 : 2
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 2Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

