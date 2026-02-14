Комо - Фиорентина 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Фиорентина, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|20
|пз
|Мартин Батурина
|42
|нп
|Джейден Аддай
|7
|нп
|Альваро Мората
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|19
|нп
|Манор Соломон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|17
|нп
|Джек Харрисон
|Сеск Фабрегас
|Паоло Ваноли
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15