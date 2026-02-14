00:25 ()
Аякс - Фортуна 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
14 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Аякс
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
1ЧехияврВитезслав Ярош
3ДаниязщАнтон Гоэи
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
5НидерландызщОуэн Вейндал
48НидерландыпзШон Стёр
18НидерландыпзДави Классен
6НидерландыпзЮри Регер
43БельгияпзРайан Бунида
11БельгиянпМика Годтс
9ДаниянпКаспер Дольберг
1НидерландыврLuuk Koopmans
6НидерландызщСиб ван Оттеле
21НидерландызщНерайсо Касанвирьо
44ИспаниязщИван Маркес
28ИндонезиязщДжастин Хубнер
20ФранцияпзЭдуар Мишю
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
70НидерландыпзЛансе Дёйвестейн
7ШвецияпзКристоффер Петерсон
9НидерландынпКай Сирхёйс
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турФортуна1 : 3Аякс
09.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турФортуна0 : 2Аякс
18.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАякс5 : 0Фортуна
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс2 : 2Фортуна
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФортуна0 : 0Аякс
09.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАякс4 : 0Фортуна
06.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФортуна2 : 3Аякс
22.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАякс5 : 0Фортуна
21.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФортуна0 : 5Аякс
24.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турФортуна1 : 2Аякс
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур1 : 1Аякс
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур2 : 2Аякс
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАякс1 : 2
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турАякс2 : 0
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 2Аякс
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турФортуна2 : 2
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур2 : 1Фортуна
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур1 : 2Фортуна
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турФортуна1 : 2
11.01.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур2 : 2Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Гоу Эхед Иглс2223
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

