Аякс - Фортуна 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|48
|пз
|Шон Стёр
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|43
|пз
|Райан Бунида
|11
|нп
|Мика Годтс
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|21
|зщ
|Нерайсо Касанвирьо
|44
|зщ
|Иван Маркес
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|70
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|Джон Хейтинга
|Данни Бёйс
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16