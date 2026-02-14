Гамбург - Унион 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Унион, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|21
|пз
|Николай Ремберг
|27
|пз
|Филип Отеле
|24
|пз
|Николас Капальдо
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|19
|нп
|Дэмион Даунс
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
|Мерлин Польцин
|Штеффен Баумгарт
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|26.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13