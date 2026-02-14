00:23 ()
Гамбург - Унион 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
14 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Гамбург
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Унион, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Унион
Берлин
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
28ШвейцариязщМиро Мухайм
25ГерманиязщДжордан Торунарига
21ГерманияпзНиколай Ремберг
27НигерияпзФилип Отеле
24АргентинапзНиколас Капальдо
18ГамбиянпБейкери Джатта
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
19ГерманиянпДэмион Даунс
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
34ФранциязщСтэнли Нсоки
39ГерманиязщДеррик Кён
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
10ГерманиянпИльяс Анса
23СербиянпАндрей Илич
Главные тренеры
ГерманияМерлин Польцин
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турУнион0 : 0Гамбург
28.04.2019Германия - Вторая Бундеслига31-й турУнион2 : 0Гамбург
26.11.2018Германия - Вторая Бундеслига14-й турГамбург2 : 2Унион
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур0 : 2Гамбург
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турГамбург2 : 2
23.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 0Гамбург
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турГамбург0 : 0
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур2 : 1Гамбург
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й турУнион1 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 1Унион
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турУнион0 : 3
18.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур1 : 1Унион
15.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур1 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

