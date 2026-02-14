00:23 ()
Байер - Санкт-Паули 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
14 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Байер
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Санкт-Паули, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Санкт-Паули
Гамбург
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
8ГерманияпзРоберт Андрих
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
14ЧехиянпПатрик Шик
19НидерландынпЭрнест Поку
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
25ПольшазщАдам Дзвигала
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
15ЯпониязщТомоя Андо
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
6СШАпзДжеймс Сэндс
11ПольшапзАркадиуш Пырка
10ЛюксембургпзДанел Синани
20НорвегияпзМатиас Расмуссен
19НидерландынпМартейн Карс
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
03.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 0Санкт-Паули
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турСанкт-Паули1 : 2Байер
20.04.2025Германия — Бундеслига30-й турСанкт-Паули1 : 1Байер
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБайер2 : 1Санкт-Паули
10.04.2011Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 1Санкт-Паули
13.11.2010Германия - Бундеслига12-й турСанкт-Паули0 : 1Байер
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Байер
03.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 0Санкт-Паули
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 3Байер
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБайер3 : 0
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБайер1 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турСанкт-Паули2 : 1
03.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 0Санкт-Паули
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 1Санкт-Паули
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й турСанкт-Паули1 : 1
23.01.2026Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

