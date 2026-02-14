Байер - Санкт-Паули 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Санкт-Паули, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|8
|пз
|Роберт Андрих
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|14
|нп
|Патрик Шик
|19
|нп
|Эрнест Поку
|22
|вр
|Никола Василь
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|15
|зщ
|Томоя Андо
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|10
|пз
|Данел Синани
|20
|пз
|Матиас Расмуссен
|19
|нп
|Мартейн Карс
|Каспер Юльманн
|Александер Блессин
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2011
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|13.11.2010
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13