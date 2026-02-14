00:25 ()
Жил Висенте - Брага 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 22:30
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
14 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Жил Висенте
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Брага, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Брага
Брага
30 Бразилия вр Лукау
2 Португалия зщ Зе Карлуш
4 Франция зщ Марвен Элимби
39 Ангола зщ Жонатан Буату
3 Кот-д'Ивуар зщ Гислейн Конан
5 Аргентина пз Факундо Касерес
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
77 Бразилия нп Мурило
95 Испания нп Санти Гарсия
7 Франция нп Тиджани Туре
23 Испания нп Эктор Эрнандес
1 Чехия вр Лукаш Горничек
37 Босния и Герцеговина зщ Адриан Леон Баришич
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
27 Австрия пз Флориан Гриллич
10 Уругвай пз Родриго Саласар
77 Испания нп Габри Мартинес
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0Брага
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Брага2 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
09.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте1 : 1Брага
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 2Жил Висенте
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте5 : 0
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Жил Висенте
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте2 : 1
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Брага3 : 0
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 4Брага
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 0Брага
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Брага5 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Брага1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2149
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2124
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС215

