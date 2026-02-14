Жил Висенте - Брага 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Брага, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Лукау
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|пз
|Факундо Касерес
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|77
|нп
|Мурило
|95
|нп
|Санти Гарсия
|7
|нп
|Тиджани Туре
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|10
|пз
|Родриго Саласар
|77
|нп
|Габри Мартинес
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|Карлос Висенс
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|21
|49
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|21
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5