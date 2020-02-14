Штутгарт - Кёльн 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|16
|пз
|Атакан Каразор
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|30
|пз
|Чема Андрес
|26
|нп
|Дениз Ундав
|10
|нп
|Крис Фюрих
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|1
|вр
|Марвин Швебе
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|5
|пз
|Том Краус
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|Себастьян Хёнес
|Лукас Кваснёк
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|18.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|04.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13