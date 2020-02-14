00:23 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Штутгарт - Кёльн 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
14 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Штутгарт
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Кёльн, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Кёльн
Кёльн
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
29ГерманиязщФинн Ельч
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
24ГерманиязщЙефф Хабот
16ТурцияпзАтакан Каразор
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
30ИспанияпзЧема Андрес
26ГерманиянпДениз Ундав
10ГерманиянпКрис Фюрих
18ГерманиянпДжейми Левелинг
1ГерманияврМарвин Швебе
6ГерманиязщЭрик Мартель
39ТурциязщДженк Озкачар
33НидерландызщРав ван ден Берг
16ПольшапзЯкуб Каминьский
5ГерманияпзТом Краус
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
32СШАпзКристоффер Лунн
30ГерманиянпМариус Бюльтер
9ГерманиянпРагнар Ахе
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турКёльн1 : 2Штутгарт
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 1Кёльн
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 2Штутгарт
18.02.2023Германия — Бундеслига21-й турШтутгарт3 : 0Кёльн
28.08.2022Германия — Бундеслига4-й турКёльн0 : 0Штутгарт
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт2 : 1Кёльн
19.12.2021Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Штутгарт
27.10.2021Кубок Германии2-й раундШтутгарт0 : 2Кёльн
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 1Штутгарт
23.10.2020Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт1 : 1Кёльн
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур2 : 1Штутгарт
04.02.2026Кубок Германии1/4 финала0 : 3Штутгарт
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й турШтутгарт1 : 0
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турШтутгарт3 : 2
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур0 : 3Штутгарт
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турКёльн1 : 2
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й турКёльн1 : 0
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур2 : 1Кёльн
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турКёльн2 : 1
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й турКёльн1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

