Эксельсиор - АЗ Алкмар 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:45
14 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Эксельсиор
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
21.01.2026Нидерланды — Эредивизия16-й турАЗ Алкмар1 : 1Эксельсиор
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАЗ Алкмар4 : 0Эксельсиор
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турЭксельсиор1 : 1АЗ Алкмар
10.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАЗ Алкмар5 : 0Эксельсиор
11.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаЭксельсиор1 : 4АЗ Алкмар
23.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турЭксельсиор2 : 1АЗ Алкмар
15.05.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турЭксельсиор4 : 2АЗ Алкмар
15.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАЗ Алкмар2 : 1Эксельсиор
03.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турЭксельсиор1 : 2АЗ Алкмар
24.09.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАЗ Алкмар0 : 2Эксельсиор
06.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур0 : 2Эксельсиор
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турЭксельсиор2 : 2
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур0 : 0Эксельсиор
21.01.2026Нидерланды — Эредивизия16-й турАЗ Алкмар1 : 1Эксельсиор
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турЭксельсиор2 : 2
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турАЗ Алкмар1 : 1
03.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финалаАЗ Алкмар2 : 1 ДВ
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турАЗ Алкмар1 : 3
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур0 : 1АЗ Алкмар
21.01.2026Нидерланды — Эредивизия16-й турАЗ Алкмар1 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Гоу Эхед Иглс2223
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

