Эксельсиор - АЗ Алкмар 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2026 19:45
14 Февраля 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - АЗ Алкмар, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|10.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|5 : 0
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 4
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 2
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 1
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 2
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16