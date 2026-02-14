Витория Гимарайнш - Эштрела 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эштрела, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|19.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 5
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|21
|49
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|21
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|21
|23
|13
|Насьонал
|21
|21
|14
|Риу Аве
|21
|20
|15
|Каза Пия
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|21
|14
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5