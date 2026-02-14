00:25 ()
Витория Гимарайнш - Эштрела 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 20:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
14 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Витория Гимарайнш
Эштрела

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эштрела, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эштрела
Амадора
История личных встреч
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 2Витория Гимарайнш
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Эштрела
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2Витория Гимарайнш
21.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1Витория Гимарайнш
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 2Витория Гимарайнш
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 2Витория Гимарайнш
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш0 : 1
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эштрела1 : 0
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 1Эштрела
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Эштрела
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Эштрела0 : 5
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2149
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2124
11 Эштрела2123
12 Арока2123
13 Насьонал2121
14 Риу Аве2120
15 Каза Пия2119
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2114
18
Зона вылета
АВС215

Отзывы и комментарии к матчу

