00:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Свернуть список

Висла Плоцк - Видзев 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 21:15
14 Февраля 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Висла Плоцк
Видзев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Видзев, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 1Висла Плоцк
13.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Висла Плоцк1 : 1Видзев
27.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Видзев2 : 1Висла Плоцк
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Висла Плоцк
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Висла Плоцк2 : 1
08.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1Висла Плоцк
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Висла Плоцк0 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Висла Плоцк0 : 0
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Видзев
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Видзев
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 2Видзев
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Видзев1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 Радомяк2027
10 Пяст2026
11 ГКС Катовице1926
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close