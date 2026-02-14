Лилль - Брест 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|13
|пз
|Жорис Шотар
|14
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|24
|пз
|Лука Тусар
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Бруно Женезио
|Эрик Руа
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Тулуза
|21
|30
|8
|Страсбург
|21
|30
|9
|Анже
|21
|29
|10
|Монако
|21
|28
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13