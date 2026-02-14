00:23 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Лилль - Брест 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 20:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
14 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Лилль
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Брест, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
18 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
32 Франция пз Айюб Буадди
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
28 Франция пз Гаэтан Перрен
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Франция нп Оливье Жиру
30 Франция вр Грегуар Кудер
77 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
4 Кот-д'Ивуар зщ Жуниор Диас
27 Мали зщ Дауда Гвиндо
8 Франция пз Юго Маньетти
13 Франция пз Жорис Шотар
14 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
24 Франция пз Лука Тусар
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Эрик Руа
История личных встреч
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Брест3 : 3Лилль
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Брест2 : 0Лилль
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Лилль3 : 1Брест
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1Лилль
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 0Брест
24.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 1Брест
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Брест0 : 0Лилль
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Брест2 : 0Лилль
23.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Лилль1 : 1Брест
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль0 : 0Брест
06.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 0Лилль
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Лилль
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Лилль1 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Лилль1 : 4
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Лилль
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Брест2 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Брест
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Брест0 : 2
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Брест
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2139
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Тулуза2130
8 Страсбург2130
9 Анже2129
10 Монако2128
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2114
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

