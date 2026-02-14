00:25 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Трабзонспор - Фенербахче 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
14 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Трабзонспор
Фенербахче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фенербахче, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Фенербахче1 : 0Трабзонспор
06.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Фенербахче4 : 1Трабзонспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Трабзонспор2 : 3Фенербахче
04.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Фенербахче2 : 3Трабзонспор
18.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Трабзонспор
24.12.2022 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Фенербахче
06.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Трабзонспор
17.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор3 : 1Фенербахче
28.02.2021 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор0 : 1Фенербахче
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Трабзонспор
03.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Трабзонспор3 : 0
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Трабзонспор
23.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Трабзонспор2 : 1
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 2Трабзонспор
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 1
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Фенербахче3 : 1
02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 2Фенербахче
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Фенербахче
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Фенербахче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2255
2
Лига чемпионов
Фенербахче2149
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2140
5 Бешикташ2137
6 Истанбул Башакшехир2133
7 Самсунспор2230
8 Газиантеп2128
9 Коджаэлиспор2127
10 Аланьяспор2123
11 Антальяспор2223
12 Генчлербирлиги2122
13 Ризеспор2120
14 Коньяспор2120
15 Эюпспор2218
16
Зона вылета
Касымпаша2116
17
Зона вылета
Кайсериспор2115
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

Отзывы и комментарии к матчу

