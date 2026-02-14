Реал Мадрид - Реал Сосьедад 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|15
|пз
|Пабло Марин
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Альваро Арбелоа
|Пеллегрино Матараццо
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|01.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 4 ДВ
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|6 : 1
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|22
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|23
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16