00:22 ()
Онлайн трансляции
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Свернуть список

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
14 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Реал Мадрид
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1БельгияврТибо Куртуа
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
17ИспаниязщРауль Асенсио
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
10ФранциянпКилиан Мбаппе
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ИспанияврАлекс Ремиро
5ИспаниязщИгор Субельдия
17ИспаниязщСерхио Гомес
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
18ИспанияпзКарлос Солер
15ИспанияпзПабло Марин
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
13.09.2025Испания — Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
24.05.2025Испания — Примера38-й турРеал Мадрид2 : 0Реал Сосьедад
01.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид4 : 4 ДВРеал Сосьедад
26.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчРеал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
14.09.2024Испания — Примера5-й турРеал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
26.04.2024Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Реал Мадрид
17.09.2023Испания - Примера5-й турРеал Мадрид2 : 1Реал Сосьедад
02.05.2023Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад2 : 0Реал Мадрид
29.01.2023Испания - Примера19-й турРеал Мадрид0 : 0Реал Сосьедад
05.03.2022Испания - Примера27-й турРеал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.02.2026Испания — Примера22-й турРеал Мадрид2 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур4 : 2Реал Мадрид
24.01.2026Испания — Примера21-й тур0 : 2Реал Мадрид
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРеал Мадрид6 : 1
11.02.2026Кубок Испании1/2 финала0 : 1Реал Сосьедад
07.02.2026Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Сосьедад
01.02.2026Испания — Примера22-й тур1 : 1Реал Сосьедад
25.01.2026Испания — Примера21-й турРеал Сосьедад3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2245
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2334
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close