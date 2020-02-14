00:22 ()
Лацио - Аталанта 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
14 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Лацио
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Аталанта
Бергамо
94 Италия вр Иван Проведель
25 Дания зщ Оливер Нильсен
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
32 Италия пз Данило Катальди
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
18 Дания нп Густав Исаксен
27 Италия нп Даниэль Мальдини
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
19 Албания зщ Берат Джимсити
69 Италия зщ Хонест Аханор
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
59 Польша пз Никола Залевски
10 Сербия пз Лазар Самарджич
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Лацио
06.04.2025 Италия — Серия А 31-й тур Аталанта0 : 1Лацио
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Лацио1 : 1Аталанта
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта3 : 1Лацио
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лацио3 : 2Аталанта
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лацио0 : 2Аталанта
23.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Аталанта0 : 2Лацио
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Лацио0 : 0Аталанта
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Аталанта2 : 2Лацио
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Аталанта1 : 3Лацио
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 1 : 4Лацио
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Лацио
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Лацио3 : 2
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 0Лацио
19.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Лацио0 : 3
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Аталанта2 : 1
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 0
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 0Аталанта
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0Аталанта
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Аталанта4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

