Лацио - Аталанта 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Аталанта, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|94
|вр
|Иван Проведель
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|32
|пз
|Данило Катальди
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|59
|пз
|Никола Залевски
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|15
|пз
|Мартен де Рон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|Маурицио Сарри
|Раффаэле Палладино
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15