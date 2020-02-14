00:22 ()
Севилья - Алавес 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 19:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Иосу Апестегия (Испания);
Севилья
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Алавес, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
12ЧилизщГабриэль Суасо
16ИспаниязщХуанлу Санчес
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
19ФранцияпзБатиста Менди
14ИспаниянпХерард Фернандес
9НигериянпАкор Адамс
17ФранциянпНиль Мопе
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
2МалайзиязщФакундо Гарсес
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
20Бразилияпз Калебе
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
11ИспаниянпТони Мартинес
15АргентинанпЛукас Бойе
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
17.12.2025Кубок Испании1/16 финалаАлавес1 : 0Севилья
20.09.2025Испания — Примера5-й турАлавес1 : 2Севилья
20.04.2025Испания — Примера32-й турСевилья1 : 1Алавес
20.09.2024Испания — Примера6-й турАлавес2 : 1Севилья
12.01.2024Испания - Примера20-й турСевилья2 : 3Алавес
21.08.2023Испания - Примера2-й турАлавес4 : 3Севилья
17.01.2023Кубок Испании1/8 финалаАлавес0 : 1Севилья
04.03.2022Испания - Примера27-й турАлавес0 : 0Севилья
20.11.2021Испания - Примера14-й турСевилья2 : 2Алавес
23.05.2021Испания - Примера38-й турСевилья1 : 0Алавес
08.02.2026Испания — Примера23-й турСевилья1 : 1
02.02.2026Испания — Примера22-й тур4 : 1Севилья
24.01.2026Испания — Примера21-й турСевилья2 : 1
19.01.2026Испания — Примера20-й тур2 : 2Севилья
12.01.2026Испания — Примера19-й турСевилья0 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турАлавес0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаАлавес2 : 3
30.01.2026Испания — Примера22-й тур1 : 2Алавес
25.01.2026Испания — Примера21-й турАлавес2 : 1
18.01.2026Испания — Примера20-й тур1 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2245
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2334
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

