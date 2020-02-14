Севилья - Алавес 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Алавес, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|14
|нп
|Херард Фернандес
|9
|нп
|Акор Адамс
|17
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|20
|пз
|Калебе
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|Матиас Хесус Алмейда
|Эдуардо Коудет
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|20.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|12.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 3
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 2
|12.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|22
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|23
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16