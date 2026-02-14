Хераклес - НАК Бреда 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НАК Бреда, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 1
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 1
|25.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 3
|04.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|6 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16