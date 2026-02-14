00:25 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Хераклес - НАК Бреда 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 17:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
14 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Хераклес
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НАК Бреда, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
29.10.2025Кубок Нидерландов1-й раундНАК Бреда1 : 4Хераклес
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турНАК Бреда2 : 1Хераклес
31.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турНАК Бреда1 : 1Хераклес
02.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турХераклес2 : 0НАК Бреда
06.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХераклес1 : 0НАК Бреда
03.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турНАК Бреда2 : 1Хераклес
07.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турНАК Бреда6 : 1Хераклес
25.11.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турХераклес2 : 1НАК Бреда
25.04.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турНАК Бреда1 : 3Хераклес
04.10.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турХераклес6 : 1НАК Бреда
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур4 : 1Хераклес
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турХераклес2 : 1
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур4 : 2Хераклес
18.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турХераклес0 : 2
14.01.2026Кубок Нидерландов1/8 финала2 : 2 2 : 1Хераклес
06.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турНАК Бреда0 : 2
30.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турНАК Бреда2 : 2
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур2 : 2НАК Бреда
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турНАК Бреда3 : 4
10.01.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур0 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Гоу Эхед Иглс2223
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

