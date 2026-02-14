Швеция - Словакия 14 Февраля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
Сэм Халлам
Владимир Орсаг
История личных встреч
09.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
5 : 0
21.05.2024
ЧМ-2024
Группа B
6 : 1
19.02.2022
Олимпийские игры 2022 (м)
За 3-е место
0 : 4
11.02.2022
Олимпийские игры 2022 (м)
Группа C
4 : 1
30.05.2021
ЧМ-2021
Группа A
3 : 1
12.05.2018
ЧМ-2018
Группа A
3 : 4 ОТ
16.05.2017
ЧМ-2017
Группа A
4 : 2
16.05.2014
ЧМ-2014
Группа A. 5-й тур
3 : 1
25.02.2010
Олимпийские игры 2010
1/4 финала
3 : 4
09.05.2007
ЧМ-2007
1/4 финала
7 : 4
13.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
4 : 1
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
5 : 2
14.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
0 : 5
13.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
2 : 4
11.12.2025
Еврохоккейтур
Швейцарские игры
3 : 2 Б
13.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
2 : 3
11.02.2026
Олимпийские игры 2026 (м)
Группа B
4 : 1
20.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 2
18.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
1 : 5
17.05.2025
ЧМ-2025
Группа A
7 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швеция — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
