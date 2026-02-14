00:26 ()
Швеция - Словакия 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
14 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа B
Швеция
Словакия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словакия, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Словакия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Словакия Владимир Орсаг
История личных встреч
09.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Швеция5 : 0Словакия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция6 : 1Словакия
19.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) За 3-е место Швеция0 : 4Словакия
11.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C Швеция4 : 1Словакия
30.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Швеция3 : 1Словакия
12.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Словакия3 : 4 ОТШвеция
16.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Швеция4 : 2Словакия
16.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 5-й тур Швеция3 : 1Словакия
25.02.2010 Олимпийские игры 2010 1/4 финала Швеция3 : 4Словакия
09.05.2007 ЧМ-2007 1/4 финала Швеция7 : 4Словакия
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 4 : 1Швеция
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Швеция5 : 2
14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 5Швеция
13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 2 : 4Швеция
11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швеция3 : 2 Б
13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B 2 : 3Словакия
11.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа B Словакия4 : 1
20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 2
18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A Словакия1 : 5
17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 7 : 0Словакия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швеция — Словакия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада13
2 Швейцария13
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия26
2 Финляндия23
3 Швеция23
4 Италия20
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Германия13
3 Дания10
4 Латвия10

Отзывы и комментарии к матчу

