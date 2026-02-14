00:22 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Эспаньол - Сельта 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 15:00
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
14 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Эспаньол
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Сельта
Виго
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
8ИспанияпзЭду Эспосито
14ИспанияпзРамон Терратс
11ИспаниянпПере Милья
9ИспаниянпРоберто Фернандес
16БельгиянпСириль Нгонж
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
6ГвинеяпзИлаш Мориба
15УругвайпзМатиас Весино
19ШвецияпзУиллот Сведберг
8ИспаниянпФер Лопес
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
30.11.2025Испания — Примера14-й турСельта0 : 1Эспаньол
12.04.2025Испания — Примера31-й турСельта0 : 2Эспаньол
30.11.2024Испания — Примера15-й турЭспаньол3 : 1Сельта
18.03.2023Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 3Сельта
03.01.2023Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол3 : 1 ДВСельта
13.08.2022Испания - Примера1-й турСельта2 : 2Эспаньол
10.04.2022Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Сельта
17.12.2021Испания - Примера18-й турСельта3 : 1Эспаньол
19.07.2020Испания - Примера38-й турЭспаньол0 : 0Сельта
26.09.2019Испания - Примера6-й турСельта1 : 1Эспаньол
09.02.2026Испания — Примера23-й тур4 : 1Эспаньол
30.01.2026Испания — Примера22-й турЭспаньол1 : 2
24.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 2Эспаньол
16.01.2026Испания — Примера20-й турЭспаньол0 : 2
11.01.2026Испания — Примера19-й тур1 : 1Эспаньол
06.02.2026Испания — Примера23-й турСельта1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур0 : 0Сельта
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Сельта
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 1Сельта
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турСельта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2245
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2334
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

