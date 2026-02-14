Эспаньол - Сельта 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|14
|пз
|Рамон Терратс
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|6
|пз
|Илаш Мориба
|15
|пз
|Матиас Весино
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|8
|нп
|Фер Лопес
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|Маноло Гонсалес
|Клаудио Хиральдес
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1 ДВ
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|22
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|23
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16